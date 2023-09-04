Tarsus'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç devrildi ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
B.T'nin kullandığı 33 NMP 50 plakalı hafif ticari araç, Çamalan Mahallesi'nde yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Yaşam