Tarsus'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç devrildi ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.