Tarsus'ta 14 yaşındaki genç çayda boğularak hayatını kaybetti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği çayda başını taşa çarpıp bilincini yitiren İsmet Uğurcan (14), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Tarsus Çayı'nda balık avlamak için evden ayrılan İsmet Uğurcan, sıcak havada serinlenmek için suya girdi. İddiaya göre Uğurcan, suda başını taşa çarpıp, bilincini yitirdi. Uğurcan'ı suyun üstünde hareketsiz halde gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından sudan çıkarılan Uğurcan'ın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Uğurcan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.