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Tarlasındaki farelerden kurtulmak isteyen çiftçinin yöntemi tartışma yarattı

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Tarlasındaki farelerden bıkan bir çiftçi, fare deliklerine gaz basarak onları öldürmeye çalıştı. Çiftçinin kullandığı bu yöntem bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Bir çiftçi, tarlasını istila eden farelerden kurtulmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Fare deliklerine bir tüp yardımıyla gaz basarak kemirgenleri öldürmeye çalışan şahsın kullandığı yöntem tartışmaları da beraberinde getirdi.

"DOĞANIN DENGESİYLE OYNAMA"

Fareleri bu şekilde zehirlemenin doğanın dengesini bozacağını ifade eden kullanıcılar, "İnsan; kendini doğanın tek hükümdarı zannediyor", "Doğanın dengesiyle oynama... Yarın o fareleri arayacak hale gelirsin" şeklinde yorumlar yaptı.

Tarlasındaki farelerden kurtulmak isteyen çiftçinin yöntemi tartışma yarattı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıElazig Yasa:

Köylerde yılan da kalmadı, baykuşlar da. Hepsini ya tarım ilaçları ile yada tüfekle taşla öldürdüler. Sonuç gayet doğal.

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Haber YorumlarıKartal Bey:

Tarladaki mahsülleride zehirliyor,ürünü alıp yiyen kanser olacak haberi yok

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Haber Yorumlarıufo:

yılan getir dengele

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Haber YorumlarıDağıstan:

Domuz ve Karga da aynı işi görür..

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Haber YorumlarıMustafa Dayi:

akilli kimse kalmadi bu ülkede...medyada görünmek icinmi yapiyorlar.... basibos köpekleri getir oraya 3 gün de olay tamam

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

lpg gazı o kadar öldürücü değildir patlayıcı ve parlayıcıdır yandığında çıkan gaz zehirlidir

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