Tarlasındaki farelerden kurtulmak isteyen çiftçinin yöntemi tartışma yarattı
Tarlasındaki farelerden bıkan bir çiftçi, fare deliklerine gaz basarak onları öldürmeye çalıştı. Çiftçinin kullandığı bu yöntem bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Bir çiftçi, tarlasını istila eden farelerden kurtulmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Fare deliklerine bir tüp yardımıyla gaz basarak kemirgenleri öldürmeye çalışan şahsın kullandığı yöntem tartışmaları da beraberinde getirdi.
"DOĞANIN DENGESİYLE OYNAMA"
Fareleri bu şekilde zehirlemenin doğanın dengesini bozacağını ifade eden kullanıcılar, "İnsan; kendini doğanın tek hükümdarı zannediyor", "Doğanın dengesiyle oynama... Yarın o fareleri arayacak hale gelirsin" şeklinde yorumlar yaptı.