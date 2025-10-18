Tarım ve Orman Bakanlığı, kahverengi kokarcaya karşı harekete geçti

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) zararlısına karşı ülke genelinde kapsamlı bir mücadele başlattı.

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle Türkiye'de hızla yayılan kahverengi kokarca, özellikle fındık, mısır, elma, armut ve sebze üretiminde ciddi verim kayıplarına yol açıyor.

ULUSAL EYLEM PLANI DEVREDE

Bakanlık, bu tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla biyolojik, biyoteknik, mekanik ve kimyasal yöntemleri kapsayan Ulusal Eylem Planı'nı devreye aldı.

Eylem planı kapsamında 46 il ve 212 ilçede 1.272 teknik personel görev yapıyor. Şu ana kadar 69 bin 63 üretici, bin 70 basın mensubu ve 2 bin 160 sektör temsilcisi bilgilendirildi; eğitimlerde 79 bini aşkın materyal dağıtıldı. Kamu spotlarıyla vatandaşlar da zararlıya karşı bilinçlendiriliyor.

1 MİLYON SAMURAY ARICIĞI SALINDI

Bakanlık, zararlının doğal düşmanı olan samuray arıcığını üretip doğaya salarak biyolojik mücadele yürütüyor. 2024 yılında 207 bin samuray arıcığı 35 ilde doğaya bırakılmıştı. 2025 yılında hedef büyütülerek 40 ilde toplam 1 milyon 156 bin adet samuray arıcığı salındı.

Zararlının popülasyonunu azaltmak için 2025 yılında 82 bin 994 adet feromon tuzak Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine gönderildi. Kokarcaların kışın boş binalara sığınmasını önlemek amacıyla ise 1 milyon 8 bin hanede ilaçlama yapıldı. İlaçlamalar, 2025-2026 döneminde de sürdürülecek.

"ÇALIŞMALARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

Kahverengi kokarcaya karşı kullanılan zirai mücadele alet ve ekipman alımları Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamına alındı. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından üretilen sülünler, doğaya salınarak ekosistemin doğal dengesine katkı sağladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı' yetkilileri, kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulayarak, "Kahverengi kokarca ile mücadele, ülkemizin tarımsal üretim gücünü ve üreticimizin emeğini korumak açısından stratejik öneme sahiptir. Eylem planı doğrultusunda çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir" dedi.