Tarihi camide tartışma yaratan görüntü
Güncelleme:
Van'da Mimar Sinan'ın eseri olan Hüsrev Paşa Camii'nde turistlerin şort gibi kıyafetlerle dolaşıp uygunsuz pozlar vermesi tartışma yarattı. Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe uyarı tabelalarına rağmen kurallara uyulmadığı belirtildi.

Van'ın inanç turizmi açısından önemli yapılarından biri olan ve Mimar Sinan'ın bölgede inşa ettiği tek eser olarak bilinen Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi, turistlerin kıyafetleri ve davranışları nedeniyle tartışma konusu oldu.

VERDİKLERİ POZLAR TEPKİ ÇEKTİ

1567'de inşa edilen Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden olan camiye gelen bazı ziyaretçilerin, şort ve benzeri kıyafetlerle dolaştığı, yüksek sesle konuştukları ve fotoğraf çekimi için uygunsuz pozlar verdikleri ifade edildi. Görüntüler, sosyal medyada da tepkilere yol açtı.

DÖRT DİLDEKİ UYARILAR DİKKATE ALINMADI

Caminin avlusuna yerleştirilen Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe hazırlanan tabelalarda, "İslam dininde caminin avlusu caminin içi gibi kabul edilir ve önem verilir" uyarısı bulunmasına rağmen, turistlerin bu kurallara uymadığı belirtildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (36)

Haber Yorumlarızaza_husam21:

burası türkiye atakürkçüler memleketi ne beklersin

Yorum Beğen113
Yorum Beğenme319
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt:

Zaza cehaleti, Bende Atatürk cuyum ve Inancliyi biriyim, ama bak nasil savunmusum...Herseyi Atatürk e dayandiranlar Türk olamazsiniz.

yanıt131
yanıt68
Haber YorumlarıUğur Çetin:

Her açık olan Atatürk cü değildir

yanıt70
yanıt16
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ananı

yanıt32
yanıt13
Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

e be allahın salağı bak bakalım Atatürk dönemi dahil nerde gördün daha önce böyle görüntü.....

yanıt49
yanıt13
Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Dünyadaki bütün dillerde de yazsanız boş....Beyin GöbekAltı çalıştığı için...kafa basmıyor..

yanıt18
yanıt1
Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

Turist dediği iranlı. Sayenizde turizmin tanımı değişti.

Yorum Beğen155
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk AYDEMİR:

iranlı turist olmuyormu ? kafalar pırıl pırıl :)

yanıt75
yanıt19
Haber YorumlarıSerhat Güngörür:

Avrupa ülkelerinde turistik mekanlarda kurallara uymayanlara para cezası veriyorlar. Neden Türkiye’de böyle ibadet yerlerinde neden sessiz kalınıyor Hem turistik Hemde ibadethane iki defa kuralsızca davranış sergiliyorlar. Onlarda sorun yok sorun bizim insanlarda. çünkü göz yumuyorlar

Yorum Beğen194
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 36 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
