Tarihi camide tartışma yaratan görüntü

Van'ın inanç turizmi açısından önemli yapılarından biri olan ve Mimar Sinan'ın bölgede inşa ettiği tek eser olarak bilinen Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi, turistlerin kıyafetleri ve davranışları nedeniyle tartışma konusu oldu.

VERDİKLERİ POZLAR TEPKİ ÇEKTİ

1567'de inşa edilen Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden olan camiye gelen bazı ziyaretçilerin, şort ve benzeri kıyafetlerle dolaştığı, yüksek sesle konuştukları ve fotoğraf çekimi için uygunsuz pozlar verdikleri ifade edildi. Görüntüler, sosyal medyada da tepkilere yol açtı.

DÖRT DİLDEKİ UYARILAR DİKKATE ALINMADI

Caminin avlusuna yerleştirilen Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe hazırlanan tabelalarda, "İslam dininde caminin avlusu caminin içi gibi kabul edilir ve önem verilir" uyarısı bulunmasına rağmen, turistlerin bu kurallara uymadığı belirtildi.