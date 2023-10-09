Taraklı'da Hafif Ticari Araç Traktöre Çarptı: 1 Yaralı
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Yaşam Haberleri
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, traktöre çarptı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde hafif ticari aracın traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Taraklı-Göynük kara yolunda Taraklı yönüne giden H.G. idaresindeki 54 LB 827 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden N.C. kontrolündeki traktöre çarptı.
Kazada yaralanan sürücü H.G, otomobille Taraklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam