Tanker Uçuruma Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir tanker uçuruma yuvarlandı. Kazada tanker sürücüsü hayatını kaybetti.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlanan tankerin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, Mudurnu- Akyazı kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesinde Akyazı ilçesine seyreden Levent Çelik (45) yönetimindeki 41 FJ 845 plakalı tanker, Bekdemirler köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tanker, bariyerleri ve önüne çıkan ağaçları devirerek uçurumdan uçtu.
İtfaiye ekipleri çıkardı
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan 45 yaşındaki sürücü Levent Çelik, itfaiye erlerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolleriyle Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çelik'in cansız bedeni, incelemelerin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU