Valilik açıkladı! Taksim ve Şişhane metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim- Kabataş Füniküler Hattı'nın, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda bugün saat 10.00'dan itibaren işletmeye kapatıldığını duyurdu.

ARAÇLAR TAKSİM VE ŞİŞHANE İSTASYONLARINDA DURMAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul, Valiliğin kararına yönelik duyuru yayımladı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nı saat 10:00 itibarıyla işletmeye kapatıldı. Araçlar Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edecek.

ONUR YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENMESİ BEKLENİYOR

Metro istasyonlarının 10. İstanbul Trans Onur Haftası nedeniyle yapılacak etkinlikler çerçevesinde kapatıldığı tahmin ediliyor. Hafta, 23 Haziran'daki yürüyüşle sona erecek ancak adres henüz açıklanmış değil.