Edirne'de takla atan otomobilde sıkışan sürücü polisler tarafından kurtarıldı

EDİRNE'de takla atıp ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Muhammed İş'i trafik polisleri çıkardı. İş, kendisini kurtaran polis memurlarına sarılarak teşekkür etti.

Kaza, Edirne - Kapıkule yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan Bulgaristan'a giden Muhammed İş'in kullandığı X 1796 MA plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle takla atıp, yol kenarındaki çalılılıklar arasında ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ilk ulaşan trafik polisleri, otomobilin sürücü koltuğunda sıkışan İş'i çıkardı.Kazadan yara almadan kurtulan Muhammed İş, ilk şoku atlattıktan sonra kendisine yardım ederek araçtan çıkaran polislere sarılarak teşekkür etti. Telefona baktığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyleyen İş, "Bir an telefonla ilgilendim ve direksiyon hakimiyetini kaybettim. Sonrasında 3-4 takla atıp buraya geldim. Çok şükür ki bir şey olmadı. Araba gitti ama bize bir şey olmadı. Yardım için gelenler araçtan beni kurtardı. Sağ kurtulduğum için çok mutluyum" dedi.