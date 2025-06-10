Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı

Masterchef yarışmasıyla tanındıktan sonra papağanına işkence ettiği görüntülerle büyük tepki toplayan ve farklı suçlardan dolayı tutuklanan Özdemir, yeni infaz düzenlemesi kapsamında serbest bırakıldı.

GARİP TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Cezaevinden çıkar çıkmaz sosyal medya hesaplarından videolar paylaşan Murat Özdemir, yine dikkatleri üzerine çekti. Çektiği videolardaki garip tavırları, kullanıcılar arasında endişe yarattı.

"ANNESİNE ÜZÜLDÜM"

Sosyal medyada birçok kişi, "Bu adamın ruh sağlığı yerinde değil", "Bunu cezaevi değil akıl hastanesine yatırmak lazım", "Annesine üzüldüm", "Bu kadına bir şey olursa hesabını kim verecek?" gibi yorumlarda bulundu. Özdemir'in paylaşımları sonrası pek çok kullanıcı, yetkilileri göreve çağırarak hem kendi sağlığı hem de çevresi için önlem alınması gerektiğini savundu.