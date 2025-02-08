Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi

Hastanede skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam sandalyede can verdi
Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt

Öcalan'ın yapacağı çağrı sonrası silah bırakacaklar mı?
Ege'de deprem fırtınası yaşanırken İstanbul'da çekilen görüntü ürküttü

Ege'de deprem fırtınası yaşanırken İstanbul'da çekilen görüntü ürküttü
TÜİK rakamları açıkladı! İşte Türkiye'de en az nüfusa sahip 5 ilimiz

İşte Türkiye'de en az nüfusa sahip 5 ilimiz

"Tabuta sığmayan şehit" olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 30 Ocak 2016'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selçuk Paker'in Hendek operasyonları sırasında çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.

"Tabuta sığmayan şehit" olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in Hendek operasyonları (2015-2016) sırasında çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Kahraman şehidin operasyonlar sırasında gösterdiği cesaret ve fedakarlık tekrar gündeme gelirken, görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
img

Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor
img

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
img

ABD'de beklenmedik kriz! Fiyatlar fırladı, raflar boşaldı
Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı

Devasa servetinden hangi kuruma ne bıraktı? İşte tüm detaylar
Süper Lig takımından tarihi karar! Taraftarlarını ömür boyu men edecekler

Taraftarlarını ömür boyu men edecekler
Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi cinayet işledi! Paylaşımı daha vahim

"21 saat geçmeden kanınız böyle akar"
Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var

Zafer Ergin'den şaşırtan sözler! "Haftaya sünnetim var"
Şebnem Dönmez 10 yıllık aşk orucunu bozdu: Psikolog sevgilisiyle galada boy gösterdi

10 yıllık aşk orucunu bakın kiminle bozdu
Bayırbucak Türkmenleri ülkeleri için Türkiye'den destek istedi

Türkiye'den destek istediler! "Ağacın dalına başka kimse acımaz"

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.