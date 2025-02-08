"Tabuta sığmayan şehit" olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 30 Ocak 2016'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selçuk Paker'in Hendek operasyonları sırasında çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.
"Tabuta sığmayan şehit" olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in Hendek operasyonları (2015-2016) sırasında çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Kahraman şehidin operasyonlar sırasında gösterdiği cesaret ve fedakarlık tekrar gündeme gelirken, görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.