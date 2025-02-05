Survivor'da Yiğit'i gören Batuhan intikam yeminleri etti: Gelsin bakalım

Survivor 2025'e yedeklerden Yunus Emre Karabacak, Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat, Hikmet Tuğsuz, Mehmet Özyay dahil oldu. Survivor'da Yiğit'i gören Batuhan ise intikam yeminleri etti.

Survivor yedeklerden gelen yarışmacılar dün akşam ekrana gelecek bölümde izleyicinin karşısına çıktı.

Survivor acil durum konseyinde Survivor All Star 2025'e yedeklerden Yunus Emre Karabacak, Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat, Hikmet Tuğsuz, Mehmet Özyay dahil oldu.

BATUHAN'DAN İNTİKAM YEMİNLERİ

Yiğit Poyraz'ı karşısın da gören Batuhan Karacakaya "Bir kere de benim hazırlandığım sezona gelsin bakalım. Geçen sene burada neler yaşattılar bana" dedi ve yaşanacak kavgaların sinyallerini verdi.

Survivor'a yedeklerden gelen isimler, seyircinin beğenisini topladı. Özellikle Batuhan ile Yiğit kavgasını izlemek isteyenler "Kavga başlasın" yorumları yaptı.