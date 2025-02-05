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Survivor'da Yiğit'i gören Batuhan intikam yeminleri etti: Gelsin bakalım

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Survivor 2025'e dahil olan isimleri Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde duyurdu. Yiğit Poyraz'ın geldiğini gören Batuhan Karacakaya, geçmişi hatırlatarak intikam yeminleri etti.

Survivor 2025'e yedeklerden Yunus Emre Karabacak, Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat, Hikmet Tuğsuz, Mehmet Özyay dahil oldu. Survivor'da Yiğit'i gören Batuhan ise intikam yeminleri etti.

Survivor yedeklerden gelen yarışmacılar dün akşam ekrana gelecek bölümde izleyicinin karşısına çıktı.

Survivor acil durum konseyinde Survivor All Star 2025'e yedeklerden Yunus Emre Karabacak, Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat, Hikmet Tuğsuz, Mehmet Özyay dahil oldu.

BATUHAN'DAN İNTİKAM YEMİNLERİ

Yiğit Poyraz'ı karşısın da gören Batuhan Karacakaya "Bir kere de benim hazırlandığım sezona gelsin bakalım. Geçen sene burada neler yaşattılar bana" dedi ve yaşanacak kavgaların sinyallerini verdi.

Survivor'da Yiğit'i gören Batuhan intikam yeminleri etti:

Survivor'a yedeklerden gelen isimler, seyircinin beğenisini topladı. Özellikle Batuhan ile Yiğit kavgasını izlemek isteyenler "Kavga başlasın" yorumları yaptı.

Survivor'da Yiğit'i gören Batuhan intikam yeminleri etti: Gelsin bakalım
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

her sene aynı insanlar kavgalar çekememezlik izleyen kaldımı

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Çocukkende sevimsizdi şimdi de öyle antipatik

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