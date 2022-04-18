Havalar ısınınca ortaya çıktılar! Sürü halindeki yılanlar anbean görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Havalar ısınınca ortaya çıktılar! Sürü halindeki yılanlar anbean görüntülendi

Demirören Haber Ajansı - Yaşam
 - Güncelleme:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyünde havaların ısınması nedeniyle sürü halinde yılanlar ortaya çıktı. Köy sakinleri ve bölgede yaşayan vatandaşlar, sürü halindeki yılanların ilerleyişini kayda aldı.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Yürekli köyündeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde havaların ısınması ile yuvalarından çıkan yılanlar, sürü halinde görüntülendi. Köy sakinleri her yıl nisan ve mayıs ayında çiftleşmek için ortaya çıkan yılanlardan korktuklarını belirtirken, çevre köylerden gelenler sürü halindeki yılanları ya fotoğraflıyor ya da cep telefonu ile görüntülüyor.

"NİSAN VE MAYIS AYLARINDA ÇIKIYORLAR"

Bölgeye sürü halindeki yılanları fotoğraflamak için gelen Menaf Ergen, Havaların ısınması ile birlikte her yıl, bu mevsimde sürü halindeki yılanları görmek için 'Yılan Pınarı'na geliyoruz. Burada yılanları görüp fotoğrafladıktan sonra ayrılıyoruz. Zararsız yılanlardır. Özelikle nisan ve mayıs aylarında yuvalarından sürü halinde çıkmasını görebiliyorsunuz dedi.

"DEDELERİMİZ SAKIN ÖLDÜRMEYİN DEDİ"

Bölgede koyunlarını otlatan Tevfik Atsız ise her yıl binlerce yılanın yuvalarından çıktığını ifade ederek, Sürü halindeki yılanların görmek herkese nasip olmuyor. 30 yıldır burada sürü halindeki yılanların çıkması, çevredeki insanların ilgi odağı oldu. Nisan aylarında doğaya çıkıp, sonbahara doğru tekrardan kış uykusuna girmek için bu bölgeyi kullanıyorlar. Dedelerimiz bu yılanların zararsız olduğunu ve bunların hiçbir şekilde öldürülmemesi gerektiğini bize söylüyorlardı diye konuştu.

Havalar ısınınca ortaya çıktılar! Sürü halindeki yılanlar anbean görüntülendi

Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Yüksekova, Mayıs, Yılan, Nisan, Yaşam, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title