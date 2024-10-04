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Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi

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Şanlıurfa'nın Akçakale Sınır Kapısı'nda Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan tırın içinde 79 ton ceviz içi ele geçirildi. Gümrük Müdürlüğü'nün talebi üzerine yapılan incelemelerde ceviz içlerinin "Türk Gıda Kodeksi"ne aykırı olduğu tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü insan ve hayvan sağlığına uygun olmadığı ortaya çıkan tonlarca ceviz içini imha etti.

Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinden Türkiye'ye giriş yapan bir TIR durdurulup arama yapıldı. Akçakale Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı aramada TIR'ın dorsesindeki torbalar içerisinde 79 ton ceviz içi bulundu.

TÜRK GIDA KODEKSİNE AYKIRI

Gümrük Müdürlüğü'nün talebi üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda mühendislerinin yaptığı incelemede, ceviz içinin 'Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu ve tüketime uygun olmadığı tespit edildi. Hem insan hem de hayvan sağlığı için zararlı olduğu belirlenen tonlarca ceviz içi imha edildi, TIR sürücüsü hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi

"İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞINA UYGUN DEĞİL"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ceviz içi numuneleri fiziki ve duyusal muayenelere tabi tutuldu. Yapılan analizlerde, ürünlerin Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu belirlendi. Cevizlerin tüketiminin insan ve hayvan sağlığına uygun olmadığı ortaya çıktı.

Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi

"DENETİMLER SÜRDÜRÜLECEK"

Analiz sonuçlarına dayanarak, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol ekiplerinin nezaretinde, 79 ton kabuksuz ceviz içi imha edildi. Yetkililer, insan sağlığını tehdit eden bu tür ürünlerin ülkeye sokulmasının önüne geçilmesi için denetimlerini sürdürecek" denildi.

Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam

Akçakale Sınır Kapısı Şanlıurfa Güvenlik Akçakale Türkiye Suriye Hukuk Yaşam Dünya Tarım

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Yorumlar (9)

Demir Acer:

ucuz baklava satan baklavacilar ithal etmistir

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1
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ibrahim hantaş:

anlamadığım Türkiye de ceviz ağacı mı kalmadı maliyeti düşük diyemi Suriye den alındı cevizede mi kota konuldu:)

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Halil Kurt:

malezyadan gelseydi sıkıntı olmazdi

9
16
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zebil animation:

la baklava ne yapardık herşeyi dökmeyin kaç ton mal yav. zaten millet masa sandelye kemiriyor

9
4
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Özkan Bulut:

Yakalanmasa Adana urfa Antep İstanbul ucuz baklava yiyecekti tuhh

8
0
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kadir mermertaş:

Biz yerdik ne zahmet etmese idiniz. Ne oldu ürünler imha kalana bı para cezası devamke

3
0
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Tamer:

Denetimciler kendimi gosteriyim diye kendilerini yırtıyorlardır. Halk ülkede tonlarca zehiri yiyor

2
0
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gökhan yıldırım:

allahim neler yediriyorlar insanlara...

2
0
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Letgohesap null:

Hindistan dan gelen kajularida dentleyin

1
0
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