Şüphelinin kaçışı sonucu yayalara çarptı: 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

ŞİŞLİ'de polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelinin kullandığı otomobil, kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayın hemen ardından yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansırken, şüphelinin otomobille polisten kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Feriköy Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelinin kullandığı 17 LF 317 plakalı otomobil, sokak içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak 3 kişiye çarptı. Otomobilin çarptığı 80 yaşındaki Muhittin Balcan ağır yaralandı. Balcan, Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, hafif yaralanan 2 kişi ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin peşinde olduğu otomobildeki 2 şüpheli, kazanın ardından yakalanarak emniyete götürüldü.

ŞÜPHELİ ARACIN KAÇIŞI KAMERADA