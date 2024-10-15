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Süper Dolunay'da krizler ve skandallar yaşanacak! İşte en çok etkilenen burçlar

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Haberler.com stüdyosunda 17 Ekim'de gerçekleşecek olan Süper Dolunay ile ilgili bilgiler veren Astrolog Aysun Koç, "Dolunay'da birtakım krizler olabilir. Özellikle üçüncü kişilerden kaynaklı evliliklerde boşanmalar, birtakım skandal bazı haberler nedeniyle ayrılıklar, görevden almalar ortaya çıkabilir." dedi

Aysun Koç Haberler.com stüdyosunda 17 Ekim'de gerçekleşecek olan Süper Dolunay ile ilgili bilgiler verdi.

"SKANDAL HABERLER NEDENİYLE KAMUDA GÖREVDEN ALMALAR OLACAK"

17 Ekim'de gerçekleşecek olan Süper Dolunay ile ilgili bilgiler veren Astrolog Aysun Koç, "17 Ekim'de Koç burcunun 24 derecesinde gerçekleşecek olan Süper Dolunay ile ilgili bilgiler vereceğim. Bu dolunay aslında örtülü bir tutulma etkisi taşıyor.Dolayısıyla etkileri 15 gün sürecek. Tutulma kamu personeli, din görevlileri ile ilgili yapıları barındırıyor. Burası dolunay olduğu için de birtakım görev değişiklikleri, işten çıkarılmalar ile ilgili bize bilgiler veriyor. Dolunay'da birtakım krizler olabilir. Özellikle üçüncü kişilerden kaynaklı evliliklerde boşanmalar, birtakım skandal bazı haberler nedeniyle ayrılıklar, görevden almalar ortaya çıkabilir. Ortaklıkların bozulma potansiyeli de mevcut. Bazı konularda adaletin yerini bulacağını göreceğiz. Bu dönemde öfke kontrolü zordur." ifadelerini kullandı.

"DOLUNAYDAN TERAZİ, OĞLAK VE YENGEÇ BURÇLARI ETKİLENECEK"

Dolunaydan en çok etkilenecek burçları anlatan Koç, "Dolunaydan en çok etki alacak burçlar; Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç burçları olacak. Bu burçlar içinde daha çok zorlanacak olan burçlar Yengeç, Oğlak ve Koç burçları olacak. Terazilerde şöyle bir etki var, Terazilere Jüpiter'den bir etki geldiği için bir şeyler bitse de, aksi gitse de hayırlarına olacağı için zorlansalar bile sonu iyi olacak. Daha iyi etki alacak burçlar ise İkizler ve Kova burçları olacak. Bu burçların özellikle son 10 gününde doğanlar ve haritasında bu derecelerde yerleşimleri olanlar daha iyi etkilenecek." dedi.

Süper Dolunay'da krizler ve skandallar yaşanacak! İşte en çok etkilenen burçlar
Haberler.com / Melis Yaşar - Yaşam

Astroloji Aysun Koç Dolunay Yaşam

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Yorumlar (1)

Kaan Korkmaz:

İnşallah büyük bir deprem olmaz.

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