Sumud Filosu aktivistlerine İstanbul'da coşkulu karşılama! İşte o anlar

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in uluslararası hukuku çiğneyerek baskın düzenlediği Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Türk vatandaşlarının 36'sı THY'nin TK6920 sefer sayılı uçağıyla İstanbul'a geldi.

COŞKUYLA KARŞILANDILAR

Yakınları ve sevdiklerine kavuşmak için İstanbul Havalimanı'na iniş yapan aktivistler, kendilerini bekleyen kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

AKTİVİSTLERDEN İLK SÖZLER

Türkiye'ye dönüş yapan isimlerden Ersin Çelik, "Yemek, su vermedile4r. bazı arkadaşlarımızı yaraladılar. Gazze ablukasını kırdık" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN ÇOK KORKUYORLAR"

Said Ercan ise "Ülkemizin bizi İsrail'de bırakmayacağını biliyorduk. Hatta kendi vatandaşlarından başka 12 ülkenin vatandaşlarını getirdi. İşte bu büyük Türkiye fotoğrafıdır. Türkiye'den çok korkuyorlar" diye konuştu.