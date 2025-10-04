Haberler

Sumud Filosu aktivistlerine İstanbul'da coşkulu karşılama! İşte o anlar

Güncelleme:
İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu aktivistler, THY'nin TK6920 sefer sayılı uçağı ile Türkiye'ye geldi. İsrail'e karşı suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden aktivistler, kendilerini bekleyen kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Havalimanında mikrofon uzatılan aktivistlerden Said Ercan "Türkiye'den çok korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in uluslararası hukuku çiğneyerek baskın düzenlediği Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Türk vatandaşlarının 36'sı THY'nin TK6920 sefer sayılı uçağıyla İstanbul'a geldi.

COŞKUYLA KARŞILANDILAR

Yakınları ve sevdiklerine kavuşmak için İstanbul Havalimanı'na iniş yapan aktivistler, kendilerini bekleyen kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

AKTİVİSTLERDEN İLK SÖZLER

Türkiye'ye dönüş yapan isimlerden Ersin Çelik, "Yemek, su vermedile4r. bazı arkadaşlarımızı yaraladılar. Gazze ablukasını kırdık" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN ÇOK KORKUYORLAR"

Said Ercan ise "Ülkemizin bizi İsrail'de bırakmayacağını biliyorduk. Hatta kendi vatandaşlarından başka 12 ülkenin vatandaşlarını getirdi. İşte bu büyük Türkiye fotoğrafıdır. Türkiye'den çok korkuyorlar" diye konuştu.

İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Sumud Filosu'nda yer alan İkbal Gürpınar: Tuvelet suyu içmek zorunda kaldık

İsrail'in yaptıklarını ağlayarak anlattı! "Tuvalet" detayı şoke etti
Haberler.com
Yorumlar (10)

Haber YorumlarıBabayaro:

ne oldu şimdi ben anlamadım..neyi hallettik neyi başardık

Haber YorumlarıMGk:

Bi yere gitmeden önce kılavuz önden gider hah bunlar kılavuz gemilerdi bundan sonrasını izle

Haber Yorumlarıeemrekaratas:

Ne bu şimdi Boşunamı gittiler böyle olacağı belliydi zaten

Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

çok büyük bi aksiyonmuş gibi

Haber Yorumlarıserkan tezcan:

bütün akp lileri toplamışlar gemiye bindirmişler siz gidin gelin kahraman olacaksınız demişler. sonuç ne oldu neyi başardınız. ülke olarak neyi kazandık

Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

ya bu özürlü muhabir kadın olmasa orda olmaz

