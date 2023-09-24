Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda Yangın Çıktı

Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nında iki noktada yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda iki noktada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İki farklı noktada çıkan yangın havadan ve karadan müdahalelerle geniş alana yayılmadan kısa sürede söndürüldü. Yangın esnasında ormanda piknik yapan vatandaşlar da söndürme çalışmasını izledi. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 kişinin alevlerin arasından ellerinde bidonla çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL