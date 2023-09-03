Sultangazi'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

İstanbul Valisi Davut Gül: "Yangının piknik yapan vatandaşlarımızdan dolayı çıktığını düşünmüyoruz"

"Yangının çıktığı yer vatandaşlarımızın piknik yaptığı, ateş yaktığı, mangal yaktığı yerler değil"

İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangınla iliği açıklama yaptı

İSTANBUL - Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Yangının çıktığı yer vatandaşlarımızın piknik yaptığı, ateş yaktığı, mangal yaktığı yerler değil. Dolayısıyla daha kenarda olan bir yer. O açıdan piknik yapan vatandaşlarımızdan dolayı çıktığını düşünmüyoruz" dedi.

Sultangazi Kent Ormanın'nda yangın çıktı. Yangın helikopterlerinin havadan müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın alanına gelen İstanbul Valisi Davut Gül yetkililerden bilgi alıp incelemelerde bulundu. Gül'e İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir ve AFAD İstanbul İl Müdürü Ercan Akar eşlik etti.

Yangının piknik yapılan alanda çıkmadığını belirten İstanbul Valisi Davut Gül, " 4 hektarlık alanda yangın meydana geldi. Orman müdürlüğümüzün koordinasyonunda bütün kurumların katkılarıyla yangın büyümeden söndürüldü. Biz de yerinde görmek için geldik. Hepimize geçmiş olsun. Piknik yapıla bilen yerler mi? Ateş yakıla bilen yerler mi? Henüz yeni olduğu için yangın insan kaynaklı mı, doğal olarak mı çıktı bakacağız. Şuan kontrol altında. Her hangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Anında müdahale ettiler. Kurumların koordinasyonu çok iyi. Yaklaşık 1,5 saat olmasına rağmen yangın çıktıktan sonra hem kontrol altına alındı hem hem de bu kapasitenin çok çok üzerinde yangın söndüre bilecek araç gereç buraya getirilmiş oldu. Yangının çıktığı yer vatandaşlarımızın piknik yaptığı ya da ateş yaktığı, ya da mangal yaktığı yerler değil. Dolayısıyla daha kenarda olan bir yer. O açıdan piknik yapan vatandaşlarımızdan dolayı çıktığını düşünmüyoruz" dedi.