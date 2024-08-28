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Sultangazi Belediyesi Yaz Etkinlikleri Kapsamında 'İpek Gibi Saçlara Petek Gibi Örgüler' Atölye Etkinliği Gerçekleştirdi

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Sultangazi Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında 'İpek Gibi Saçlara Petek Gibi Örgüler' atölye etkinliği düzenledi. Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun da katıldı.

SULTANGAZİ Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında 'İpek Gibi Saçlara Petek Gibi Örgüler' atölye etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun da katıldı.

Sultangazi Belediyesi, anne ve kızlarının keyifli zaman geçirebilecekleri İpek Gibi Saçlara Petek Gibi Örgüler Atölye etkinliğini gerçekleştirdi. 7-9 yaş aralığındaki çocukların ve annelerinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan Sultangazi Belediye Başkanı'nın eşi Tuba Dursun ve anneler çocukların saçlarını ördü.

'KOMŞULARIMIZIN KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİĞİ ETKİNLİKLERE DEVAM EDİYORUZ'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Komşularımızı yaz döneminde birbirinden renkli atölyelerimizle buluşturduk. Günlük yaşamın stresine kısa bir mola veren atölye çalışmalarına bu kez İpek Gibi Saçlara Petek Gibi Örgüler etkinliğiyle devam ettik. Anne-kızların birbiriyle zaman geçirdiği, kıymetli eşim Tuba Hanım'ın da katıldığı renkli bir etkinlik oldu. Komşularımızın keyifli vakit geçirdiği etkinliklerimize farklı farklı konularla devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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