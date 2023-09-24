Sultangazi Belediyesi Bin 500 Çocuğa Toplu Sünnet Şöleni Düzenledi

? Sultangazi Belediyesi, sünnetini gerçekleştirdiği bin 500 çocuğa 'Toplu Sünnet Şöleni' düzenledi. Şölen, mehteran gösteriminden konsere birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu. Aileler sünnet kıyafeti giyen çocuklarıyla şölen alanına getirilen TOGG'un önünde fotoğraf çektirdi.

4-12 yaş aralığındaki bin 500 çocuğun sünnetini gerçekleştiren Sultangazi Belediyesi, bu kez toplu sünnet şölenine ev sahipliği yaptı. Tüm çocukların sünnet kıyafetlerinin ücretsiz olarak verildiği şölen, palyaço, yüz boyama, çocuk mehteran takımı gösterisi, konser ve çocuk etkinlikleriyle renklendi.

Çocukların gönüllerince eğlendiği etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte müzisyen Burak Sezen'in sahne performansıyla çocuklar doyasıya eğlendi.

'NİCE BÖYLE GÜZEL GÜNLERDE ÜLKEMİZE HİZMET EDERLER'

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, 'Sultangazi Belediyemizin çok güzel yaptığı işlerden biri de gençlerle, çocuklarla ve ailelerle ilgilenmesidir. Bugün de bin 500 çocuğumuzun sünnetini gerçekleştirmişler, aileleri burada coşkulular. Belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Erkekliğe ilk adımın sünnet olduğunu söylerler, inşallah nice böyle güzel günlerde ülkemize hizmet ederler' dedi.

'SÜNNET ŞÖLENİ'Nİ HER YIL YAPMAYA GAYRET EDİYORUZ'

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ise 'Sünnet Şöleni'ni her yıl yapmaya gayret ediyoruz. Geçen yıl 2 bin çocuğumuzu sünnet ettirmiştik bu yıl da bin 500 başvuru vardı, hepsi sünnet oldu bugün de şölenlerini yapıyoruz. Artık erkekliğe ilk adımlarını atıyorlar. Ailelerini gönülden tebrik ediyorum, bahtları açık olsun. Geleceğimiz onlara emanet ama biz bugünlerinin de onlara emanet olduğunu söylüyoruz. Onları ne kadar iyi yetiştirtebilirsek görevimizi yapmışız demektir. İlçemizi 'sultan şehir' yapmak için çalışıyoruz. Vaatlerimizin tamamını yerine getirdik. Daha fazlasını yapmak için çalışıyoruz? diye konuştu.