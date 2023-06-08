Süleymanpaşa'da Kiraz Festivali başladı

TEKİRDAĞ - 57. Uluslararası Kiraz Festivali Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ilk doğduğu topraklarda başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 57.'si düzenlenen Uluslararası Kiraz Fstivali Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı festivalin ilk yapıldığı Naip Mahallesi'nde başladı. Çeşitli kirazların sergilendiği mahallede, program halk oyunları gösterisi ile renkli başladı. Programda konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Trakya'ya yakışır bir festival yapabilmek için çalışmalarımıza başladık. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin en büyük kalabalığının olduğu, emniyet verilerine göre sahilde aynı anda 300 bin kişiyi ağırladık. Toplamda şehrimizde 2.5 milyon misafirimiz ağırladık. İnşallah bu yıl sizlerin de destekleriyle 3 milyon insanımızı ağırlayacağız. Bu başarı sadece Cüneyt Yüksel'in sayesinde değil, bu şehirde yaşayan 215 bin hemşerimizin sayesindedir. Tekirdağ halkının, Trakya insanının misafirperverliğini göstereceğimiz festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.