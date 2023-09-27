Sulama kanalına uçan araçtaki 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Araçtaki 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 13.50 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 44 FE 959 plakalı otomobil, Gönültaş Caddesi'nde seyir halinde iken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçta bulunan 2 kişi kurtarılırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada, kanala düşen aracın çıkarılması için çalışma başlatıldı.