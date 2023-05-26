Malatya'da sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Saat 12.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Şeker Fabrikası yerleşkesinde oluşturulan çadır kentte meydana gelen olayda, iddiaya göre ailesiyle birlikte çadırda yaşayan 2 yaşındaki yabancı uyruklu H.A. dengesini kaybederek bölgeden geçen sulama kanalına düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun fark edilmesi üzerine çevredekilerin yardımıyla kanaldan çıkarılan çocuk kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.