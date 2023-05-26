Malatya'da sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Malatya'da ailesiyle birlikte kaldığı çadır kentte sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Saat 12.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Şeker Fabrikası yerleşkesinde oluşturulan çadır kentte meydana gelen olayda, iddiaya göre ailesiyle birlikte çadırda yaşayan 2 yaşındaki yabancı uyruklu H.A. dengesini kaybederek bölgeden geçen sulama kanalına düştü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Durumun fark edilmesi üzerine çevredekilerin yardımıyla kanaldan çıkarılan çocuk kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Yaşam