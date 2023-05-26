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Malatya'da sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Malatya'da ailesiyle birlikte kaldığı çadır kentte sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saat 12.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Şeker Fabrikası yerleşkesinde oluşturulan çadır kentte meydana gelen olayda, iddiaya göre ailesiyle birlikte çadırda yaşayan 2 yaşındaki yabancı uyruklu H.A. dengesini kaybederek bölgeden geçen sulama kanalına düştü.

Malatya'da sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun fark edilmesi üzerine çevredekilerin yardımıyla kanaldan çıkarılan çocuk kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Yaşam

Malatya Yaşam Haberler

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