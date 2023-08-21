Sulama göletinde mahsur kalan yaralı pelikan kurtarıldı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, AKSARAY'da sulama göletinde olta iğnelerine takılarak mahsur kalan yaralı pelikan, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Pelikan, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Helvadere beldesinde bulunan sulama göletinde, pelikanın kanat ve gagasına olta iğnelerinin takılarak mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile AFAD ekiplerine bildirdi. AFAD Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri gölete bot ile girerek pelikanın kanat ve gagasına takılan balık kancalarını çıkarıp kurtardı. Pelikan, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Ekipler yaralı pelikanı Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürdü.