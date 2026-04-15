Su Samuru, Balıkçının Oltasına Takılan Balığı Alıp Kaçtı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, balıkçıların yakınlarında bekleyen bir su samuru, oltaya takılan balığı alıp, kaçtı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ereğli sahilinde akşam saatlerinde su samuru, balık tutanların yakınında beklerken çevredekiler onu cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye başladı. O esnada, bir balıkçının oltasına takılan balığı fark eden su samuru, balığı yakalayıp kaçtı. O anlar balıkçılar arasında gülüşmeye neden oldu. Su samurunun balığı alıp kaçtığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı