Su Samuru, Balıkçının Oltasına Takılan Balığı Alıp Kaçtı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir su samuru, balıkçıların oltasına takılan balığı alarak kaçtı. Bu ilginç anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Ereğli sahilinde akşam saatlerinde su samuru, balık tutanların yakınında beklerken çevredekiler onu cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye başladı. O esnada, bir balıkçının oltasına takılan balığı fark eden su samuru, balığı yakalayıp kaçtı. O anlar balıkçılar arasında gülüşmeye neden oldu. Su samurunun balığı alıp kaçtığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.