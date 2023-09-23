Sonbaharın ilk fotoğrafları bu köyde çekiliyor

ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekerya köyüne sonbahar bu yıl erken gelince, fotoğraf tutkunları yılın ilk renk cümbüşünü fotoğraflamak için köyün yolunu tuttu.

İlçeye bağlı 2 bin 300 rakımlı Zekerya köyü her yıl sonbaharı erken yaşıyor. Bu yıl sonbahar renkleri geçtiğimiz yıllara göre 1 ay erken oluşunca, doğa fotoğrafı tutkunları köyün yolunu tuttu.

Yılın ilk renk cümbüşünü görüntülemek isteyen doğa severler, hafta sonunu fırsat bilerek yeşilin farklı tonlarında oluşan renk cümbüşünü kayıt altına aldılar.

Ahşap mimarisi, tarihi eserleri, yaylaları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ziyaretçilerine dört mevsim farklı güzellikler sunan Ardanuç ilçesi, sonbahar renkleri ilk yaşayan Zekerya köyüyle tanınırlığını artırmayı planlıyor.

"Sonbahar bu yıl köyümüze çok erken geldi"

Zekerya Köyü Muhtarı Ahmet Pehlevan, " bu yıl diğer senelere göre yağışların az olması sonbaharı da erken getirdi. Şuanda gördüğünüz bitki örtüsü 15 veya 20 gün sonra başlaması gerekiyor. Kuraklıktan dolayı sonbahar renkleri yaklaşık bir ay erken başladı.

Sonbaharın erken gelmesiyle köyümüze fotoğraf çekmek için gelenler oluyor. Sezonun ilk sonbahar fotoğrafları için köye geliyorlar" dedi.

Bölgede fotoğrafçılık yapan Uğur İstanbullu ise, " bende Ardanuç'ta başka bir köyde oturuyorum ama. Bu yıl yaklaşık bir buçuk ay öncesinde güz dönemi yaşanıyor. Bizde bu gün bir nebze bu fotoğraflandırmayı yapmak için geldik" ifadelerine yer verdi.