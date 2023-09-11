Söke'ye hoş geldiniz yazısı Novada Kavşağı'na yerleştirildi

Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları ile Novada Kavşağı'na 'Söke' yazısı yerleştirildi.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın, Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü anısına hazırlattığı karşılama yazısının peyzaj çalışmaları tamamlandı.

Toplam 1500 metrekarelik bir alanda gerçekleşen projeyi bir haftalık süre içerisinde tamamlayarak, 6 Eylül'e yetiştiren Park ve Bahçeler Müdürü Onur Gümüşer, "Söke ilçemiz zaten Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli turistler için bağlantı noktası konumunda. Novada kavşağının etrafındaki bu kısımda Sökemizi tanıtacak bir Söke yazısı ve önünde güzel bir peyzaj düzenlemesi yaptık. Söke'nin böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorduk. Başkanımızın talimatıyla da böyle bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.

Söke'nin giriş noktasındaki atıl bir alanın şehre kazandırmasının olumlu karşılandığını, çalışmalar şekillendikçe vatandaşların fotoğraf çekimi için alana geldiğini aktaran Gümüşer, "Yapım aşamasında bile buraya fotoğraf çekmeye gelen vatandaşlarımız oldu. Halktan çok olumlu tepkiler gördük. Didim Bodrum istikametine giden, İzmir istikametine giden bütün vatandaşlarımız buradaki bu farkı fazlasıyla hissetiler. Sökemize hayırlı olsun" diye konuştu.