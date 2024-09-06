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Sokak röportajlarında modern hayat ve komşuluk bağları tartışıldı

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Bursa'da yapılan bir sokak röportajında, komşuluk ilişkilerinin neden zayıfladığı sorusuna verilen cevaplar arasında manevi değerlerin kaybı ve şehirleşme öne çıktı. Katılımcılar, teknoloji ve sosyal medyanın da bu durumda önemli bir rol oynadığını belirtti. Cep telefonları ve sosyal medya bağımlılığının yüz yüze iletişimi azalttığı ve komşuluk bağlarını zayıflattığı ifade edildi. Ayrıca, ekonomik zorluklar ve gürültü sorunları da komşuluk ilişkilerinin bozulmasına katkıda bulunuyor.

Bursa'da gerçekleşen sokak röportajında, "Komşuluk ilişkileri neden bitti?" sorusuna verilen cevaplar arasında, manevi değerlerin zayıfladığı ve şehirleşmenin komşuluk bağlarına zarar verdiği sıkça dile getirildi.

MANEVİ DEĞERLERİN KAYBI VE ŞEHİRLEŞMENİN ETKİSİ

Mikrofonlarımıza verilen cevaplar da, eskiden komşular arasında dayanışmanın ve yardımlaşmanın yaygın olduğunu, ancak modern yaşamın getirdiği iş yoğunluğu ve maddi kaygılar yüzünden bu ilişkilerin zayıfladığını vurguladı. Özellikle apartman hayatının anonimleşmeye yol açtığı, insanların aynı binada oturmasına rağmen birbirini tanımadığı ifade edildi.

Şehirleşmeyle birlikte bireyselleşmenin arttığı, bu yüzden eski komşuluk kültürünün kaybolduğu belirtildi.

TEKNOLOJİ VE SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Röportaja katılanlar, teknolojinin ve sosyal medyanın da komşuluk ilişkilerinin zayıflamasında önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, yüz yüze iletişimin azaldığı ve insanlar arasında soğukluk oluştuğu görüşü yaygındı. Sosyal medya bağımlılığı nedeniyle insanların artık komşularına vakit ayıramadığını, bunun da komşuluk bağlarını olumsuz etkilediği ifade edildi.

Ayrıca, ekonomik zorlukların misafir ağırlama alışkanlıklarını azalttığı ve komşuların ses ya da gürültü gibi sorunlar nedeniyle birbirinden uzaklaştığı da dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Sosyal Medya Teknoloji Yaşam Medya Bursa

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