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Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler

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Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında sokak hayvanları ile ilgili olarak kısırlaştırmanın tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak öncelikli olarak sahiplendirme yönteminin benimsenmesi gerektiğini ifade etmişti. TBMM'ye ulaşan başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin taslağında yer alan maddeler de ortaya çıktı. Taslağa göre ilk adımda hayvanların sahiplendirilmesi önceleniyor.

AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıkları devam ederken, sokak hayvanları uyutulacak mı? sorusu gündeme gelmişti. Başıboş sokak köpekleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazırlıkları devam eden kanun teklifiyle köpek bakımevi olmayan yerlerde, hemen bakımevleri kurulacak. Sahipsiz hayvanlar bu bakımevlerinde tutulacak. Sahiplenilmeleri için kampanyalar yapılacak." dedi.

MECLİSE SUNULAN TASLAKTA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayvan hakları ile ilgili taslak metnin Meclis'e geldiğini ifade etmişti. Sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin taslak metninde dikkat çeken ifadeler yer aldı. Söz konusu düzenlemeyle birlikte sokak köpeklerinin bakımı ve kısırlaştırması belediyelerin sorumluluğunda olacak, sahiplendirme teşvik edilecek, çip takma zorunlu hale getirilecek ve sahiplerine ağır para cezaları uygulanacak.

TBMM'YE SUNULAN SOKAK KÖPEĞİ TASLAĞI

  • Barınak yapımı, kısırlaştırma ve bakım belediyelerin uhdesinde olacak
  • Belediyeler görevini yapmazsa İller Bankası'ndan aldığı paraların bir kısmı kesilecek
  • Sahiplendirilme esas olacak, tüm köpeklere çip takılacak
  • Köpek sahipleri köpeklerine sahip çıkmazsa ağır para cezaları getirilecek
  • Sahibi olmayan köpeklerin kaydı belediyede olacak
  • Uyutulma ilk planda düşünülmeyecek
Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Recep Tayyip Erdoğan Sokak Köpeği Hukuk Yaşam Güncel Haberler

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