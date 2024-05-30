Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler

AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıkları devam ederken, sokak hayvanları uyutulacak mı? sorusu gündeme gelmişti. Başıboş sokak köpekleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazırlıkları devam eden kanun teklifiyle köpek bakımevi olmayan yerlerde, hemen bakımevleri kurulacak. Sahipsiz hayvanlar bu bakımevlerinde tutulacak. Sahiplenilmeleri için kampanyalar yapılacak." dedi.

MECLİSE SUNULAN TASLAKTA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayvan hakları ile ilgili taslak metnin Meclis'e geldiğini ifade etmişti. Sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin taslak metninde dikkat çeken ifadeler yer aldı. Söz konusu düzenlemeyle birlikte sokak köpeklerinin bakımı ve kısırlaştırması belediyelerin sorumluluğunda olacak, sahiplendirme teşvik edilecek, çip takma zorunlu hale getirilecek ve sahiplerine ağır para cezaları uygulanacak.

TBMM'YE SUNULAN SOKAK KÖPEĞİ TASLAĞI