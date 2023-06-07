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Başıboş sokak köpekleri otomobilin altındaki kediyi parçaladı

Yaşam Haberleri

Adana'da 4 başıboş sokak köpeği, otomobilin altına saklanan kediyi çıkartıp parçaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 sokak köpeği gece gördükleri kedinin peşine düştü. Kedi bir otomobilin altına saklandı. Ancak köpekler otomobilin yanından ayrılmadı.

PARÇALADILAR

Bir köpek kediyi otomobilin altından ağzına alarak çıkarttı. Köpek ağzına aldığı kediyi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Daha sonra diğer köpekler de kediye saldırıp parçaladı. Bu anlar bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Başıboş sokak köpekleri otomobilin altındaki kediyi parçaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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