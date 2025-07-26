Sokak Kedisine Otomobil Çarpınca Kahraman Bir Kişi Müdahale Etti
Niğde'nin Bor ilçesinde bir kişi, otomobilin çarptığı sokak kedisini kurtarmak için dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Fakat yapılan müdahalelere rağmen kedi yaşamını yitirdi.
NİĞDE'nin Bor ilçesinde bir kişi, otomobilin çarptığı sokak kedisine dakikalarca suni teneffüs ve kalp mesai yaparak kurtarmaya çalıştı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Bor ilçesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, sokakta yolun karşısına geçmeye çalışan sokak kedisine çarptı. Sürücü bölgeden uzaklaşırken, yerde kıvranan kediyi fark eden çevredekiler, hemen müdahale etti. Kaldırıma alınan kediye bir kişi, dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı. Ancak yapılan ilkyardım müdahalesine rağmen yaralı kedi öldü. O anları çevredekiler cep telefonuyla görüntüledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam