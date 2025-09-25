Haberler

Skandalda son perde: Sosyal medyada "Kocamı aldattım" akımı başladı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Skandalda son perde: Sosyal medyada 'Kocamı aldattım' akımı başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Skandalda son perde: Sosyal medyada
Haber Videosu

Sosyal medyada "kocamı aldattım" başlığıyla paylaşılan videolar tepki çekti. Aldatmayı normalleştiren içerikler, kullanıcılar tarafından aile kurumunu hedef almakla eleştirildi. Yorumlarda, bu videoların kurgu olduğu, ağır cezalar getirilmesi gerektiği ve bilinçli bir şekilde yayıldığı yönünde görüşler öne çıktı.

Sosyal medyada son günlerde dikkat çeken yeni bir akım tartışma yarattı. Daha önce evliliği ve anne baba olmayı kötüleyen içeriklerin paylaşılmasının ardından şimdi de "kocamı aldattım" başlığıyla videolar çekilmeye başlandı.

ALDATMAYI NORMALLEŞTİREN PAYLAŞIMLAR

Söz konusu videolarda, başkasından hamile kalıp kocaya yutturmanın ya da ilgisiz kocayı aldatmanın normal olduğu mesajı veriliyor. Kullanıcılar, bu içeriklerin sadakati değersizleştirdiğini ve aile kurumunu hedef aldığını savunarak sert tepki gösterdi.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Etkileşim almak için yapılan bir kurgu
  • Ağır cezalar gelmeli
  • Apaçık operasyon.
  • Zina yasası geri gelsin.
  • Bilinçli yapılıyor maalesef.
  • Sosyal medyada bunları bilinçli yayıyorlar
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, hedef tahtasına koyduğu ülkenin başkentini vurdu
23 yaşında kulüp başkanı oldu

Ömrünün baharında kulüp başkanı oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBarış CİNGÖZ:

Şüyuu Vukuundan Beter... Haber çok tehlikeli haber bile yapılmaması gereken bir durum.

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Erkekler tek maasla,ev geçindiremiyor kadınlarda,calışmak zorunda fabrıkalarda evli kadınların çogu iş yerınde flort buluyor peki bu durumu kim istedi inadına dıyenler acımıyorum iyi oluyor.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

En ağır cezalar gelmelidir Türk aile yapısını hedef alıyorlar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfurkan.alanya:

Aklı olan Türkiye’den evlenmez Çok hayasız kadınlar var hepsi değil ama genel Çok yazık hale bak birde anlatıyor namussuz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Tramp tan yardım istesin

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tır şoförüne yolun ortasında kabusu yaşattılar

İnsan insana bunu nasıl yapar?
Yedikleri yemek bir aileyi paramparça etti: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda

Yedikleri yemekten sonra hayatları kabusa döndü! Evlatları artık yok
Acun Ilıcalı ölüm döşeğinde vereceği son mesajı paylaştı

Acun Ilıcalı ölüm döşeğinde vereceği vasiyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.