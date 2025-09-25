Skandalda son perde: Sosyal medyada 'Kocamı aldattım' akımı başladı

Sosyal medyada son günlerde dikkat çeken yeni bir akım tartışma yarattı. Daha önce evliliği ve anne baba olmayı kötüleyen içeriklerin paylaşılmasının ardından şimdi de "kocamı aldattım" başlığıyla videolar çekilmeye başlandı.

ALDATMAYI NORMALLEŞTİREN PAYLAŞIMLAR

Söz konusu videolarda, başkasından hamile kalıp kocaya yutturmanın ya da ilgisiz kocayı aldatmanın normal olduğu mesajı veriliyor. Kullanıcılar, bu içeriklerin sadakati değersizleştirdiğini ve aile kurumunu hedef aldığını savunarak sert tepki gösterdi.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;