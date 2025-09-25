Skandalda son perde: Sosyal medyada "Kocamı aldattım" akımı başladı
Sosyal medyada "kocamı aldattım" başlığıyla paylaşılan videolar tepki çekti. Aldatmayı normalleştiren içerikler, kullanıcılar tarafından aile kurumunu hedef almakla eleştirildi. Yorumlarda, bu videoların kurgu olduğu, ağır cezalar getirilmesi gerektiği ve bilinçli bir şekilde yayıldığı yönünde görüşler öne çıktı.
Sosyal medyada son günlerde dikkat çeken yeni bir akım tartışma yarattı. Daha önce evliliği ve anne baba olmayı kötüleyen içeriklerin paylaşılmasının ardından şimdi de "kocamı aldattım" başlığıyla videolar çekilmeye başlandı.
ALDATMAYI NORMALLEŞTİREN PAYLAŞIMLAR
Söz konusu videolarda, başkasından hamile kalıp kocaya yutturmanın ya da ilgisiz kocayı aldatmanın normal olduğu mesajı veriliyor. Kullanıcılar, bu içeriklerin sadakati değersizleştirdiğini ve aile kurumunu hedef aldığını savunarak sert tepki gösterdi.
Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Etkileşim almak için yapılan bir kurgu
- Ağır cezalar gelmeli
- Apaçık operasyon.
- Zina yasası geri gelsin.
- Bilinçli yapılıyor maalesef.
- Sosyal medyada bunları bilinçli yayıyorlar