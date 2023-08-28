Sivas'ta Salih Aşık Gençlik Merkezi açıldı

Sivas Belediyesi tarafından yeniden projelendirilerek Mevlana Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Salih Aşık Gençlik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve diğer yetkililer katıldı.

Sivas Belediyesi tarafından yeniden projelendirilerek Mevlana Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Salih Aşık Gençlik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Daha önce öğrenci yurdu olarak hizmet veren ve Sivas Belediyesi'nce gençlik merkezi olarak projelendirilen binanın açılış töreninde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, merkezin hayırlı olmasını temenni etti.

Gençliğin gelecek olduğunu belirten Şimşek, "Gençler adına yapılan yatırımlar da geleceğimize yapılan yatırımlardır. İnşallah bu mekanda gençlerimiz kendilerini en güzel şekilde geleceğe hazırlayacak. Sosyal donatıların yer aldığı gençlik merkezini ilimize kazandıran belediyemize ve emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise merkezin gençlere yönelik çok güzel hizmetlere ve programlara ev sahipliği yapmasını diledi.

Geçmiş yıllarda gençlerin bir araya geleceği, spor yapacağı ve kitap okuyacağını mekanları bulmanın çok zor olduğunu aktaran Güler, "Bugün geldiğimiz noktada çok kıymetli hocamızın ismini taşıyan, önemli bir projenin hizmete açılmasında emeği geçen Anadolu Gençlik Derneği Başkanımıza ve değerli belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Salih Aşık'ın Sivas'ın gençliğinde izi olan, imanlı bir gençlik yetiştirmek hedefiyle fedakarca çalışan ve bu uğurda ömrünü tamamlayan bir kişi olduğunu belirtti.

Bilgin, mülkiyeti Milli Gençlik Vakfı'na ait olan yurdu, yaptıkları istişareler neticesinde amacına uygun olarak yine gençlerin hizmetine sunmak gayesi ile yeniden projelendirdiklerini ve açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'nın dua etmesinin ardından gençlik merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turan ve vatandaşlar katıldı.