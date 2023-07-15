Sivas'ta Otomobil Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS'ta, devrilip refüje çıkan otomobilin sürücüsü Turgut Albayrak (41) ile yanındaki Erdal Dolgun (48), hayatlarını kaybetti.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Yıldızeli ilçesi Mumcuçiftliği köyü yakınlarındaki Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. Yıldızeli'den Sivas istikametine giden Turgut Albayrak yönetimindeki 54 AEZ 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Aracın refüje çıktığı kazada sürücü Albayrak ile yanındaki Erdal Dolgun, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazeler, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.