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Sivas'ta Otobüs-Tır Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.