Sivas'ta Mutfak Tüpü Patlaması Sonucu Yangın: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Divriği ilçesinde, marmelat hazırlamak için evin önünde yakılan ateş nedeniyle mutfak tüpü patlayınca yangın çıktı. Alevlerin evi sardığı yangında yaşlı çift hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre yangın, gece 23.30 sıralarında Divriği'nin Yuva köyünde çıktı. Köy sakinlerinin iddiasına göre, bir gün önce Ahmet Gözübüyük ve eşi Çiçek Gözübüyük araziden kuşburnu topladı. Kışlık marmelat hazırlamak için evin önünde kazanı yakan Çiçek Gözübüyük, ateşi söndürmeyi unuttu. Gece yarısına doğru alevlenen ateş orada bulunan mutfak tüpünün patlamasına sebep oldu. Tüpün patlamasıyla birlikte alevler evi sardı. Yangını gören köylüler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede evin tamamını kaplayan alevler sonucu Ahmet Gözübüyük (84) ve Çiçek Gözübüyük (76) hayatını kaybetti. Yangın, Divriği ilçesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri morga kaldırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin incelemesinin sürdüğü öğrenilirken, hayatını kaybeden çiftin cenazelerinin akşam saatlerinde düzenlenecek cenaze töreninden sonra Yuva köyünde toprağa verileceği öğrenildi. - SİVAS