Sivas'ta Köylerde Kışa Hazırlıklar Tamamlandı

Sivas'ta köylerde kara kışa hazırlıklar tamamlandı. Kadınlar kışlık yiyecekleri hazırlarken erkekler de yakacak ihtiyacını karşıladı.

Sivas'a 39 kilometre uzaklıkta bulunan merkeze bağlı Gazi köyünde kışa hazırlıklar tamamlandı. Kadınlar ve erkeklerin işbirliği içerisinde yaptığı hazırlıklar ile yiyecek ve yakacak ihtiyaçları depolandı. Kadınlar turşu, erişte, kuşburnu marmelattı, reçel, yufka ve ekmek gibi besinleri hazırladı. Köyün erkekleri ise ısınma ihtiyaçlarını karşılayacak olan odunları keserek depoladı.

Kışın tüketmek üzere yufka yapan Emine Kel, "Kışlık yufka yapıyoruz. Yufka, sacda pişirdiğimiz bir ekmek. Fırın ekmeği de yapıyoruz, bunu da yapıyoruz. Hobi olarak yaptık bugün. Börek olarak da kullanıyoruz. Yağlıyoruz, sigara böreği olarak da kullanıyoruz. 3 kişi çalışıyoruz, en az 100'er tane yapıyoruz" dedi.

2 günde yapılıyor, kış boyu tüketiliyor

Yufkanın yapılışını anlatan Rahime Yiğit ise, "Su, süt ve yumurta koyuyoruz. Böreklik yapıyoruz. Güz geldiğinde de turşu ayıklıyoruz, vuruyoruz. Kuşburnu eziyoruz. Yani her şeyi yapıyoruz güzün. İstanbul'da var biz kızım ona gönderiyorum. Sivas'ta var bir oğlum ona gönderiyorum. 2 günde yapıyoruz. Kış boyunca tüketiyoruz" diye konuştu.

Kadınlar evde, erkekler dışarıda hazırlık içerisinde

Kadınlar evde yiyecek hazırlarken yakacak ihtiyacını karşılayan Ahmet Yiğit ise kışa hazırlık yaptığını ifade ederek; "Kadınlar kuşburnu, hamur gibi köyün yiyeceklerinden hazırlık yapıyorlar bizde odun kesiyoruz. Zahmetli, muhakkak oluyor yani köyde yaşamak öyle kolay değil. Her şey kış için. İmece usulü kadınlı erkekli çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. - SİVAS