Sivas'ta dolu felaketi: Evler, işyerleri ve araçlar zarar gördü

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren dolu yağışının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Birçok ev, işyeri ve araç zarar gördü. Dolu taneleri binaların dış cephelerini delik deşik etti, güneş enerjisi sistemleri hasar gördü. Ayrıca tarım arazileri de zarar gördü.

- Sivas'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

SİVAS - Dün akşam saatlerinde Sivas'ın Altınyayla ilçesinde etkisini gösteren dolu yağışının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesi dün akşam felaketi yaşadı. Dolu yağışının geride bıraktığı hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu sonrası birçok ev, işyeri ve araç zarar gördü. Binaların dış cephelerinin yanı sıra camları zarar gördü. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu evlerin çatılarında da hasar oluştururken birçok sokak hayvanının telef olmasına sebep oldu. Kurşun gibi yağan dolu taneleri binaların dış cephelerini delik deşik etti. Binaların çatılarında bulunan güneş enerjisi sistemleri de hasar gördü. İlçedeki kaldırım ve yollarda dolu nedeniyle zarar gördü.

Park halinde bulunan araçlarda da hasar meydana geldi. Birçok aracın camı kırılırken kaportalarında göçük meydana geldi. Araçlarını yağmurdan korumak isteyen vatandaşlar çeşitli yöntemlere başvurdu. Bazı vatandaşlar araçlarının üstünü battaniyeler ile örterken, bazı vatandaşlar ise leğenle kırılan camlarını kapattı. Ayrıca ilçede bulunan ekili tarım arazileri de zarar gördü. Seralar ve meyve ağaçlarında hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre dolu yağışı sonrası 3 kişi yaralandı.