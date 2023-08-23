Sivas'ta çayda boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ın Divriği ilçesinde serinlemek için girdiği çayda boğularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün Divriği'de Çaltı Çayı Deve Boğan mevkiinde meydana geldi. Arkadaşıyla serinlemek için çaya giren Doğan Yıldırım (12), bir süre sonra çırpınarak gözden kayboldu. Yıldırım'ın sudan çıkan arkadaşı durumu hemen çevredekilere bildirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerin olay yerine Afad, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çocuğun cansız bedenini sudan çıkardı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni ilçeye getirildi. Cemevinde kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım, Kurdeşen Mezarlığında defnedildi. - SİVAS