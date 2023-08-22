Sivas'ta çaya giren çocuk hayatını kaybetti

Sivas'ın Divriği ilçesinde serinlemek için çaya giren çocuk hayatını kaybetti. D.Y. (12) arkadaşlarıyla serinlemek için Deve Boğan mevkisinde Çaltı Çayı'na girdi. Çocuğun bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. AFAD ekipleri, çayda yaptıkları aramada çocuğun cansız bedenine ulaştı. D.Y'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Divriği Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.