Sivas'ta meydana gelen kazada, büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet devrildi ve hayvanlar yola saçıldı. Kazada bir hayvan telef olurken diğerleri ot yemeye devam etti. Sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet devrildi, kamyonetten yola saçılan hayvanlar ot yemeye devam etti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Şarkışla- Sivas karayolu Kovala kavşağı mevkiinde meydana geldi. Şarkışla hayvan pazarından 8 büyükbaş hayvanı Erzincan istikametine götüren M.Y. idaresindeki 36 ABA 307 Ford marka kamyonet sürücüsünün Kovala kavşağı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Devrilen kamyonette bulunan 8 büyükbaş hayvan yola fırladı. Yola fırlayan 8 hayvandan biri telef olurken diğer hayvanlar ot yemeye devam etti. Kaza sonucunda otoyol araç trafiğine kapanırken sürücü M.Y. olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS