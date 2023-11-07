Sivas'ta binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
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Sivas'ta bir binanın çatısında başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sivas'ta binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Yangın cep telefonu kamerasına yansıdı
SİVAS - Sivas'ta bir binanın çatısında başlayan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Sivas'ta öğle saatlerinde bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Pulur Mahallesi Tarhana Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Binanın çatısından yükselen alevi gören vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle birlikte yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.