Sivas Şarkışla'da Ölüm Kavşağı Işıklandırıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan ve onlarca insanın trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesine neden olan Cemel kavşağı ışıklandırıldı. Kavşak, dron ile havadan görüntülendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan ve onlarca insanın trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesine neden olan Cemel kavşağı ışıklandırıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan ve sık sık yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yaşandığı Cemel kavşağına güvenli hale getirildi. Onlarca insanın hayatını kaybettiği ve bu nedenle ölüm kavşağı olarak adlandırılan dört yol kavşağı trafik ışıklarına kavuştu. Trafik ışıklandırması yapılan yol, dron ile havadan görüntülendi.

"Burada çok kaza oldu"

Işıklandırılan kavşak ile ilgili konuşan taksi sürücüsü Ahmet Mercan, "30 yıldır burada çok kaza oldu. Haftada en az bir kaza oluyordu. Işıklandırma yapıldı, kurtardık çok şükür. Burası ölüm kavşağı olarak biliniyordu. Şu anda bu durumdan memnunuz" ifadelerine yer verdi.

Murat Toy ise, trafik ışığının yeni yapıldığını belirterek, "Buraya gelmeden önce sosyal medyadan takibe almıştım. Sürekli bura ile alakalı kaza haberleri vardı. Burası ölüm kavşağı olarak biliniyor. Şu anda ışıklandırma yapıldı, biraz daha rahatladı" dedi. - SİVAS