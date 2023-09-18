Sivas Gürün'de Tır Lastiği Patladı, Ot Yangını Çıktı

Sivas'ın Gürün ilçesinde tırın patlayan lastiğinin oluşturduğu kıvılcım, ot yangınına neden oldu. Hızla büyüyen alevler evlere sıçramadan itfaiye ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

Sivas'ın Gürün ilçesinde tırın patlayan lastiğinin oluşturduğu kıvılcım, ot yangınına neden oldu. Hızla büyüyen alevler evlere sıçramadan itfaiye ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Malatya- Kayseri D-300 Karayolu Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yoldan geçen tırın lastiği patladı. Alev alan lastikten sıçrayan kıvılcımlar boş arsada bulunan otları tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Gürün Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarında yardımıyla yangın evlere sıçramadan söndürüldü. Tırın ise olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. - SİVAS