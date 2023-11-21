Şırnak'ta kaybolan genç Dicle Nehri'nde aranıyor
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolduğu bildirilen Mehmet Mehdi Demiralp, boğulma şüphesi ile 5 gündür Dicle Nehri'nde aranıyor.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolduğu bildirilen Mehmet Mehdi Demiralp, boğulma şüphesi ile 5 gündür Dicle Nehri'nde aranıyor.
Cizre ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp için boğulmuş olabileceği şüphesiyle Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Demiralp'in cep telefonunun Dicle Nehri kenarında bulunması üzerine AFAD, belediye dalgıç ve polis ekiplerince nehirde başlatılan çalışmalar 4. günde devam etti.
Cizre- Silopi yolu güzergahı üzerinden sınır boyunca İnci Karakolu'na kadar su üstü botla kıyı şeridi tarandı.
Aramalara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dronla havadan gözlem yaparak destek verdi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen su altı arama kurtarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları sürüyor. - ŞIRNAK