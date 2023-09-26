Şırnak'ta hafriyat kamyonu devrildi

Şırnak'tan Cizre istikametine giden 73 AVV 613 plakalı hafriyat kamyonu, sürücünün kamyon damperini açık unutması nedeni ile yolda bulunan KGYS direğine çarpması sonucu devrildi.

Bir inşaat firmasına ait hafriyat kamyonu Şırnak'tan Cizre'ye kum almak için yola çıktı. Şırnak-Cizre karayolunun 10. kilometresinde, şoförün açık unuttuğu kamyon damperinin yolda bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası direğine çarpması ile devrildi. N.E. yönetimindeki 73 AAV 613 plakalı hafriyat kamyonunun içerisinde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

112 acil servisine haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeni ile karayolu uzun bir süre trafiğe kapatıldı. Çevrede bulunan maden ocağında çalışan kepçe ile devrilen kamyon yoldan çekilerek, trafiğe kapatılan karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK