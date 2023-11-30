Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolan kızın arama çalışmaları devam ediyor

Cizre'de Dicle Nehri'nde kaybolan Z.Ç.'yi bulmak için yapılan arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, su altı dronu ve sonar cihazıyla arama yaparken, ailenin talebi üzerine dalış da gerçekleştirildi. Şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamazken, ailenin bekleyişi devam ediyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 27 Kasım'da Dicle Nehri'nde kaybolan kızı arama çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

Cizre'de Dicle Nehri'nde kaybolan Z.Ç.'yi bulmak için 27 Kasım'da başlayan arama çalışmaları bugün sabahın ilk ışıkları ile birlikte tekrar başladı. Cizre Belediyesi dalgıç ekibi, Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Gurup Amirliği, Diyarbakır ve Şırnak AFAD ekipleri nehirde kaybolan Z.Ç.'yi bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor. AFAD ekipleri bir yandan su altı dronu ile suyun zemininde arama yaparken, diğer yandan da sonar cihazı ile su altı taramaları yapılıyor. Ailenin talebi üzerine ekipler ve balık adamlar Bırca Belek Parkı dibinde ve civarında bir dalış gerçekleştirdi. Ekipler, köprünün ön kısmında kızın boğulduğu bölgede bir büyük girdap bulunduğu ve girdabın çevirmesi başka yöne ve ters istikamette savrulma ihtimali bulunduğundan geriden tarama yaparak çalışmalarını sürdürmeye çalışıyor.

Arama kurtarma ekiplerinin yapmış olduğu üç günlük çalışmada şu ana kadar herhangi bir netice alınamazken, kızın ailesi ve yakınlarının nehir kenarındaki bekleyişleri de devam ediyor. - ŞIRNAK