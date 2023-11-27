Sinop'ta Şiddetli Fırtına Denizi Köpükle Kapladı
Sinop'ta yaşanan şiddetli fırtına sonucunda denizin kıyı kesimleri köpükle kaplandı. Dalga boyu bir metreye kadar ulaşan dalgalar, deniz yüzeyinde köpük oluşmasına neden oldu. Rüzgarla birlikte havalanan köpükler, sahil bandına yakın bölgelerde araçların üzerinde kirliliğe yol açtı. Sinop Valiliği ise vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sinop'ta şiddetli fırtınayla birlikte denizin kıyı kesimleri köpükle kaplandı.
Bölgede etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kentin kuzey sahillerinde dalga boyu bir metreye kadar ulaştı.
Dalgalar sebebiyle karaya yakın bölgelerde deniz yüzeyinde köpük oluştu.
Sert esen rüzgarla birlikte havalanan köpükler ilginç görüntüler ortaya çıkarırken, sahil bandına yakın bölgedeki araçların üzerinde kirliliğe neden oldu.
Bu arada Sinop Valiliğince vatandaşlardan kentte devam eden olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.