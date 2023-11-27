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Sinop'ta Şiddetli Fırtına Denizi Köpükle Kapladı

Sinop'ta yaşanan şiddetli fırtına sonucunda denizin kıyı kesimleri köpükle kaplandı. Dalga boyu bir metreye kadar ulaşan dalgalar, deniz yüzeyinde köpük oluşmasına neden oldu. Rüzgarla birlikte havalanan köpükler, sahil bandına yakın bölgelerde araçların üzerinde kirliliğe yol açtı. Sinop Valiliği ise vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.