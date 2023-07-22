Sinop'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Beyzanur Tüysüz idaresindeki 57 AAN 504 plakalı otomobil, Sinop- Boyabat kara yolu Dranaz Tüneli mevkisinde yola çıkan ineğe çarpmamak için manevra yapınca karşı yönden gelen Hüseyin Akgül'ün kullandığı 55 BAY 67 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Özlem Koyuncu Akgül (45), Beren Akgül (9), Ahmetcan Akgül (75), Razan Koyuncu (71) ile Satılmış (45), Emre Yasin (8), Beyzanur (20), Nuriye (43) ve Yasemin Tüysüz (11), sağlık ekiplerince Boyabat ve Sinop'taki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Yasemin Tüysüz hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.